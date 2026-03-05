Haberler

Erzurum'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

Erzurum'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i öldü, diğeri yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

N.B. idaresindeki 25 ADL 470 plakalı kamyonet, yoğun tipinin etkili olduğu Karasu Mahallesi mevkisinde Mehmet Arslan'ın kullandığı 59 AFL 814 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin kepçesinin yolu açmasıyla kaza yerine ulaştı.

Sürücülerden Arslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor