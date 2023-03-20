Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
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Erzurum'un Horasan ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, hayvan satışı yüzünden husumetleri bulunun iki grup, Adnan Menderes Mahallesi Ağrı Caddesi'nde karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 kişi sopalarla yaralandı.
Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel