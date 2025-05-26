Erzurum'da Heyelan: 3 Ev Ağır, 35 Ev Orta ve Hafif Hasar Gördü

Erzurum'da Heyelan: 3 Ev Ağır, 35 Ev Orta ve Hafif Hasar Gördü
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 evde ağır, 35 evde ise orta ve hafif hasar oluştu. 38 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgede risk analizi için önlemler alınıyor.

ERZURUM'un Uzundere ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelan; 3 evde ağır, 35 evde ise orta ve hafif hasara neden oldu. Mahalle yollarında çökme meydana gelirken, tedbir amaçlı 38 ev tahliye edildi.

Erzurum'a 111 kilometre uzaklıkta, Tortum Şelalesi'nin hemen yakınındaki kırsal Çağlayan Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Mahalle yollarında yer yer 1- 2 metrelik çökmelere sebep olan heyelan nedeniyle 3 evde ağır, 35 evde ise hafif ve orta hasar oluştu. Bahçe ve sera alanlarında da toprak kaymasıyla zarar meydana geldi. Yaralanma ya da can kaybına yol açmayan heyelan sonrası 38 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Çökmeler yaşanan mahalle yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım eski Çağlayan Mahallesi yolundan sağlandı.

ÖLÇÜMLER YAPILACAK

Bölgede risk analizi yapmak için AFAD Başkanlığı'ndan bölgeye gönderilecek bir heyet incelemelerde bulunacak. Bölgeden hava fotoğrafları alınarak 'lidar' ölçüm tekniğiyle ayrıntılı bir araştırma yapılacak.

VALİF ÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, heyelan yaşanan Çağlayan Mahallesi'nde incelemede bulundu. Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri ile toplantı yapan Çiftçi, bölge hakkında bilgi aldı.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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