Erzurum'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Erzurum-Pasinler yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.
Erzurum-Pasinler yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 FB 299 plakalı otomobilin hareket halindeyken motor kısmından alevler yükseldi.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk