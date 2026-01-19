Erzurum'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli olacak
Erzurum Valiliği, yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin 20 Ocak Salı günü 1 gün süreyle idari izinli olacağını duyurdu.
Erzurum Valiliği, kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin salı günü izinli olacağını bildirdi.
Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında soğuk havanın etkisi ile buzlanma ve don hadisesi görülebileceğinden hamile ve engelli kamu personelimiz, 20 Ocak Salı günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel