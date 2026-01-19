Haberler

Halı dokuma alanında Erzurum'da yeni istihdam projesi hayata geçiriliyor

Güncelleme:
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Erzurum'da başlatılan proje ile 40 kadına halı dokuma eğitimi verilecek. Proje, kadın istihdamını artırmayı ve geleneksel el sanatlarını korumayı hedefliyor.

Erzurum'da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, halı dokuma alanında yeni istihdam projesi hayata geçiriliyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, KUDAKA ile Atatürk Üniversitesi arasında SOGEP kapsamında hayata geçirilecek "Yeteneğini Keşfet, Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen imza törenine, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Halı dokuma sektöründe kadın istihdamının artırılması, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve geleneksel el sanatlarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği projede çalışmalar, 1963'ten itibaren faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek.

Merkezde, Hereke yün halıları ve Bardız kilimleri gibi geleneksel ürünlerin üretimi sürdürülürken proje kapsamında bu birikimin yenilikçi tasarımlarla desteklenmesi amaçlanıyor.

40 kadın 18 ay uygulamalı eğitim alacak

Proje kapsamında 40 kadına 18 ay uygulamalı halı dokuma eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından katılımcıların istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif olarak katılımları sağlanacak. Ayrıca doğal boyama laboratuvarı kurulacak, tasarım ofisi oluşturulacak, geleneksel motifler çağdaş yaklaşımlarla yeniden yorumlanacak ve ürün çeşitliliği artırılarak yeni pazarlara erişim sağlanacak.

Toplam bütçesi 24 milyon 500 bin lira olan projeye, KUDAKA tarafından 12 milyon 250 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Proje sonunda kadınların, sertifikalı mesleki yeterlilik ve beceri kazanımları elde etmeleri, profesyonel eğitim ve üretim atölyelerinde aktif rol almaları, ilgi ve yeteneklerine göre uzmanlaşmaları ve niteliklerinin artırılması hedefleniyor.

