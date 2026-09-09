Erzurum'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Tortum Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 55 AOD 054 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA