Haberler

Erzurum'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Erzurum'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Ağrı kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine acil sağlık ve diğer ekipler sevk edildi.

Erzurum'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ve 50 AB 565 yabancı plakalı tır, Erzurum- Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede zeminin kaygan olduğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki B.Ç. ve A.Ç, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı bölgede 2 ayrı aracın karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı