Erzurum'da Habib Baba Türbesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışması başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarihi Habib Baba Türbesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışması başlattı.

Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi türbenin çevresinde başlayan çalışmalar tamamlandığında, civarda bulunan tarihi çarşı da gün yüzüne çıkacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projenin birinci etabında 13 işyerinin tahliye ve yıkımlarının tamamlandığını belirterek, "Burada yeni imar planları kapsamında yıkılan iş yerlerini modern tasarımlarla yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ayrıca yeni imar planı kapsamında bölgede yeni bir yol da inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sekmen, türbe çevresinde bulunan trafik yoğunluğunun da yeni yapılacak yolla en asgari seviyeye indirileceğini kaydetti.