Kitaplarla donatılan 'Bilgi Evleri' Erzurumlu gençleri geleceğe taşıyor

Erzurum'da gençler, Büyükşehir Belediyesinin "Bilgi Evleri"nde kitaplarla çevrili bir ortamda hem derslerine odaklanıyor hem de geleceğe hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Bilgi Evleri", gençlerin ders çalışabileceği ve sınavlara hazırlanabileceği modern kütüphane ortamları sunuyor.

Kent genelinde 30 noktada hizmet veren "Bilgi Evleri"nde, öğrenciler, kitaplarla dolu zengin koleksiyonlardan yararlanabiliyor ve çeşitli meslek edindirme kurslarına katılabiliyor.

Her sabah gençlere ikram edilen sıcak simit ve poğaça, ders çalışma motivasyonunu artırırken, gün boyu hazır tutulan çay da yoğun tempoda destek oluyor.

Öğrenciler, "Bilgi Evleri"nde hem akademik gelişimlerini sürdürüyor hem de sosyal ortamda bir araya gelerek paylaşımda bulunabiliyor.

Akşam ders çalışanlar için çorba ikramı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, kentte 30 "Bilgi Evi"nde gençlere bu imkanları sunduklarını söyledi.

Şehrin her köşesinde olduklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Başkanımızın bir hedefi vardı. Gençlerimizi boşluktan çıkarıp, evde oturmaktan kurtararak buralarda hem meslek edindirme kurslarında meslek edinmelerini sağlamak hem kütüphanelerimizde bu çocukların günlük derslerini çalışmalarına yardımcı olmak hem de üniversiteye hazırlanmalarını sağlamak. Belediyemizin iştirak şirketinde unlu mamul üretim tesisimiz var. Her sabah oradan simit ve poğaçalarımız geliyor. Sabah 7.30'da dağıtım servisimiz başlıyor. Araçlarımız her birime simit ve poğaçaları götürüyor. Dağıtım yerlerinde gerçekleşen yoğunluğa göre dağıtım sayıları da değişebiliyor. Bunların da günlük istatistiğini tutuyoruz ve hiçbir eksik bırakmıyoruz."

Keleş, günde 1300-1700 arasında simit ve poğaça dağıttıklarını belirterek, yakın zamanda akşam ders çalışan öğrenciler için çorba ikramına da başlayacaklarını anlattı.

Öğrencilerden Alican Arık ise her gün 6-7 saatini kütüphanede geçirdiğini söyleyerek, "Evde kahvaltı yapmıyorum. Burada kahvaltı yapıyorum. Böylece daha erken geliyorum. Çok iyi oluyor." dedi.

Muhammed Emin Şenyurt ise ders çalışırken çay servisleri yapıldığından bahsederek, emeği geçenlere teşekkür etti.