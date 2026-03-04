Haberler

Erzurum'da çobanın ölümüne ilişkin yeniden yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Palandöken ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren çoban Abdullah Karakaş'ın ölümüne neden olan Y.İ.M. tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çobanın ölümüyle ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden yakalanan zanlı tutuklandı.

Kırsal Uzunahmet Mahallesi'nde 27 Şubat'ta elindeki av tüfeğinin kazara ateş almasıyla çoban Abdullah Karakaş'ın (18) ölümüne sebep olan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.İ.M. (17) için yeniden gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.İ.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.