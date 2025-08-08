Erzurum'da FETÖ Üyesi 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ'ye üye olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel sektörde bankacı M.P, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, KHK ile rütbe ve unvanları geri alınan emekli polis memuru S.A. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç akademisyen K.M'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
