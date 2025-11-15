Erzurum'da Evde Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'da bir evde çıkan kavgada darbedilen 3 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bir evde yaşayan 3 arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, saldırganları aramak için çalışma başlattı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.