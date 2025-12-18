Haberler

Elektrik işçileri zorlu kışa hazırlanıyor

Erzurum'da elektrik işçileri, zorlu kış şartlarına uyum sağlamak ve güvenli çalışma becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim alıyor. Antrenman sahasında voleybol oynayan işçiler, direklerde denge ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, zorlu kış şartlarında hizmet verecek olan personelini eğitime aldı. Ağırlaşan hava şartları, ulaşım zorlukları ve arazi koşulları göz önünde bulundurularak, arıza ve bakım ekiplerinin yetkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir eğitim düzenlendi. Yüksek gerilim hatlarında güvenli ve etkin müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla yüksekte çalışma parkurları kuruldu. Antrenman sahasında ısınma hareketleriyle eğitime başlayan elektrik işçileri, daha sonra tırmandıkları direkler üzerinde voleybol oynayarak denge, koordinasyon ve güvenli hareket kabiliyetini geliştirmek için çalıştı. Bakım ve arıza süreçlerinde dron destekli kontrolleri de yaygınlaştıran kurum, erişimi zor bölgelerdeki hatları çok daha kısa sürede inceleyerek çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

'KIŞ ŞARTLARINDA ZORLANMAMALARI İÇİN EĞİTİM VERİYORUZ'

Firmanın Erzurum Koordinatörü Hüseyin Öcal, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde dağıtım hizmeti verdiklerini belirterek eğitim faaliyetleri ile personelin bölgedeki zor şartlara her an hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Öcal, "Ekiplerimize kış şartlarında zorlanmamaları ve sürekli ayakta kalabilmeleri için saha eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri verirken personelimize en kaliteli malzemeler ve donanımlar temin ediyoruz. Eğitimlerde arkadaşlar direğin üzerinde birbirlerine top atıp, direğe iniş-çıkış yapıp denge sağlamaya çalışıyor. Sahada bu bizim için çok önemli çünkü özellikle kırsal bölgede şebekemizin büyük bir kısmı hava şebeke ve orada bir arıza olduğu zaman mutlaka arkadaşlarımızın direğe çıkması gerekiyor. Onun için direk üzerinde denge çalışması yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
