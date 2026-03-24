Erzurum'da polisin "dur ihtarına" uymayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Erzurum'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 211 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, motosikleti trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Terminal Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan A.C'nin (20) kullandığı 25 ADY 317 plakalı motosiklet sürücüsünü, kovalamaca sonunda Fuar Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda önünü keserek yakaladı.

Ekiplerce sürücüye "dur" ihtarına uymamak, kasksız motosiklet sürmek, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve abart egzoz kullanmaktan 211 bin lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Talha Koca
