Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması: Binada Çökme ve Tahliye Süreci

ERZURUM'da, doğal gaz kaynaklı patlamada 2 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi, 1 kişi hafif yaralandı. Farklı semtlerdeki ilkokulu ve Kur'an Kursu da gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.

Olay, Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Raif Efendi Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Mustafa Algan'a ait 2 katlı sobalı evin önünden geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Evde çökmeye sebep olan patlamada yüzünden ve kolundan yaralanan Mustafa Algan, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zaman zaman alevlerin yükseldiği evde söndürme çalışması yaptı. Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, patlamanın yaşandığı bölgeye gelip incelemede bulundu. Mahallede yaşayan Ömer Tanas, "Güm diye bir ses geldi. Ben deprem zannettim. Çocukları dışarı çıkarmak istedim. Camdan dışarı baktığımda her taraf duman içindeydi. Doğal gaz borusunun patladığını söylediler" dedi.

Öte yandan Rabiaana Mahallesi'ndeki 12 Mart İlkokulu'nda doğal gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. Okul yönetimi öğrencileri tahliye etti ve inceleme başlatıldı. Palandöken ilçesindeki Müftü Solakzade Kur'an Kursu da doğal gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.