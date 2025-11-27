Haberler

Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması: Binada Çökme ve Tahliye Süreci

Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması: Binada Çökme ve Tahliye Süreci
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, çevredeki okullar da gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.

ERZURUM'da, doğal gaz kaynaklı patlamada 2 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi, 1 kişi hafif yaralandı. Farklı semtlerdeki ilkokulu ve Kur'an Kursu da gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.

Olay, Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Raif Efendi Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Mustafa Algan'a ait 2 katlı sobalı evin önünden geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Evde çökmeye sebep olan patlamada yüzünden ve kolundan yaralanan Mustafa Algan, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zaman zaman alevlerin yükseldiği evde söndürme çalışması yaptı. Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, patlamanın yaşandığı bölgeye gelip incelemede bulundu. Mahallede yaşayan Ömer Tanas, "Güm diye bir ses geldi. Ben deprem zannettim. Çocukları dışarı çıkarmak istedim. Camdan dışarı baktığımda her taraf duman içindeydi. Doğal gaz borusunun patladığını söylediler" dedi.

Öte yandan Rabiaana Mahallesi'ndeki 12 Mart İlkokulu'nda doğal gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. Okul yönetimi öğrencileri tahliye etti ve inceleme başlatıldı. Palandöken ilçesindeki Müftü Solakzade Kur'an Kursu da doğal gaz sızıntısı sebebiyle tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.