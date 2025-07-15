Erzurum'da Çocuklar Boş Arazide El Bombası Buldu
Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş bir arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu. Olayın ardından güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti ve sokağa giriş çıkışları kapattı.
Erzurum'da çocuklar oyun oynarken, mahalle arasındaki boş arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu.
Şükrüpaşa Mahallesi Tomris Hatun Sokak'ta oynayan çocuklar, buradaki boş arazide otların arasında pimi çekilmemiş el bombası gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, sokağa giriş çıkışları kapatarak, güvenlik önlemi aldı.
El bombası, olay yerindeki incelemenin ardından polislerce emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel