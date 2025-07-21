Erzurum'da Çıkan Yangın 1 Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

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Erzurum'un Şenkaya ve Pazaryolu ilçelerinde çıkan yangınlar sonucunda bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Şenkaya'daki Yürekli Mahallesi'nde başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pazaryolu'nda ise bir odunlukta çıkan yangın, vatandaşların ihbarıyla büyümeden söndürüldü.

Erzurum'un Şenkaya ve Pazaryolu ilçelerinde çıkan yangında bir ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Şenkaya ilçesinde Yürekli Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Pazaryolu ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki bir odunlukta da yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakındaki evlere ulaşmadan söndürdü.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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