Erzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldi

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesi'nde çift başlı buzağı doğdu.

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Beşpınarlar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Korkmaz Hocaoğlu'nun (56) gebe ineği sancılandı. Yapılan kontrollerde doğacak buzağının çift başlı olduğu belirlenince veteriner hekimden yardım istendi. İneği kontrol eden veteriner hekim, buzağıyı sezaryen yöntemi ile aldı. 2 başı, 2 kulağı, 4 gözü bulunan buzağının sağlıklı olduğu belirtildi.

Korkmaz Hocaoğlu, "56 yaşındayım, yıllardır hayvancılık yapıyorum. İlk defa böyle bir olay gördük. Buzağının 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü var. Şu anda sağlık durumu iyi. Annesini emmesinde de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı