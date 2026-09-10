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Erzurum'da cezaevi aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzurum'da cezaevi aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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Erzurum'da cezaevi ring aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Erzurum'da cezaevi ring aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sinan E. idaresindeki 04 D 1136 plakalı cezaevi ring aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 16 BV 226 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi Kalem Cami yakınlarındaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ring aracındaki 3 infaz ve koruma memuru, açık cezaevinde bulunan 3 mahkum ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cezaevi ring aracının mahkumları sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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