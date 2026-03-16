Erzurum'da çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen kişi ağır yaralandı
Erzurum'un Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın çatısından düşen buz ve kar kütleleri üzerine düşen 35 yaşındaki Poyraz Özoltulular ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazım Karabekir Mahallesi 50. Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı Aziziye Yatılı Erkek Kur'an Kursu binası önünden geçen Poyraz Özoltulular'ın (35) üzerine çatıdan buz ve kar kütleleri düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özoltulular'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Talha Koca