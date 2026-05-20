Cami önündeki cinayetin şüphelisi, kahvehane işletmecisini vuran kişi çıktı
Erzurum'da cami önünde cesedi bulunan Alihan Bülbül'ün cinayet şüphelisi İbrahim Arslan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
TUTUKLANDI
Erzurum'da dün akşam cami önünde cesedi bulunan Alihan Bülbül'ün (32) cinayet şüphelisi ve olaydan kısa bir süre önce kahvehane işleten Turan. A.'yı (50) da silahla yaraladığı belirlenen İbrahim Arslan (30), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA )
Kaynak: Demirören Haber Ajansı