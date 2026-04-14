Erzurum'da Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazalarda 5 Kişi Yaralandı

1) ERZURUM'DA BUZLANMA NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZALARDA 5 KİŞİ YARALANDI

ERZURUM'da buzlanma kazalara neden oldu. Aynı yolda 8 aracın karıştığı 4 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Kazalar saat 19.30 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan araçlar duramayarak çarpışmaya başladı. Toplam 8 aracın karıştığı kazalardan birinde Hüseyin Nar idaresindeki 25 AEB 889 plakalı servis minibüsü; önünde meydana gelen kazalar nedeniyle yavaşlayan 55 AZY 80 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsle yan yana ilerleyen 25 AFF 722 plakalı hafif ticari araç ise refüje çıktı. Servis minibüsü şoförü Hüseyin Nar, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Nar ve diğer 3 yaralı, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Caddenin farklı noktalarında meydana gelen kazalarda ise 1 kişi yaralanırken 5 araçta hasar oluştu. Araçlar çekicilerle kaldırıldıktan sonra buz pistine dönen yolda karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı