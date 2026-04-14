Erzurum'da Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazalarda 5 Kişi Yaralandı

Erzurum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 5 kişi yaralandı. Toplam 8 aracın karıştığı kazalar, kar yağışının ardından buzlanan yolda gerçekleşti.

Kazalar saat 19.30 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan araçlar duramayarak çarpışmaya başladı. Toplam 8 aracın karıştığı kazalardan birinde Hüseyin Nar idaresindeki 25 AEB 889 plakalı servis minibüsü; önünde meydana gelen kazalar nedeniyle yavaşlayan 55 AZY 80 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsle yan yana ilerleyen 25 AFF 722 plakalı hafif ticari araç ise refüje çıktı. Servis minibüsü şoförü Hüseyin Nar, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Nar ve diğer 3 yaralı, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Caddenin farklı noktalarında meydana gelen kazalarda ise 1 kişi yaralanırken 5 araçta hasar oluştu. Araçlar çekicilerle kaldırıldıktan sonra buz pistine dönen yolda karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

Gece yarısı harekete geçildi, çok sayıda gözaltı kararı var
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Müjdeyi ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek verdi

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı