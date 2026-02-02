Faciaya ramak kaldı! Düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadın, çatıdan düşen buz kütlesini fark edip, tedbir amaçlı çekilen şeridi kaldırıp yola doğru koştu.
KIL PAYI KURTULDU
Kadın, buz kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel