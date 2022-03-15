Erzurum'da buz kırma timleri iş başında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da buz kırma timleri iş başında

İhlas Haber Ajansı - Özge Bozo - Güncel
 - Güncelleme:

- Erzurum'da buz kırma timleri iş başındaERZURUM Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Buz Kırma Timi, çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor.

ERZURUM (İHA) - - Erzurum'da buz kırma timleri iş başında

ERZURUM Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Buz Kırma Timi, çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor. Çatılardan sarkan buzlar ve kar birikintileri vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Buz Kırma Timi, buz sarkıtlarını kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Çatılarda uzunluğu iki metreyi bulan dev buz sarkıtlarını kırmak için ekipler, yoğun güvenlik önlemleri altında buzları temizliyor.

İtfaiye ekipleri, kent genelinde çatılarda oluşan buz sarkıtlarının kırılması çalışmalarının devam ettiğini belirterek cadde üzerine rastgele park yapan sürücülere de çalışmaları engelledikleri için uyarılarda bulundu.

Erzurum'da buz kırma timleri iş başında

Erzurum'da buz kırma timleri iş başında

Erzurum'da buz kırma timleri iş başında

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Güncel

İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title