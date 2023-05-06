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Erzurum'da boz ayının rahat tavırları vatandaşları tedirgin etti

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Erzurum'da boz ayının rahat tavırları vatandaşları tedirgin etti Erzurum'un İspir İlçesi Yedigöl Mahallesi'nde boz ayının rahat tavırları vatandaşları tedirgin etti.

Erzurum'da boz ayının rahat tavırları vatandaşları tedirgin etti

ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesi Yedigöl Mahallesi'nde boz ayının rahat tavırları vatandaşları tedirgin etti.

Köy ve ilçede ki vatandaşların çocukların yalnız araziye çıkmaması konusunda uyarırken özellikle bahçelerde çalışan çiftçilerin dikkatli olmaları istendi.

Arazide bir süre dolaşan boz ayı daha sonar gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Güncel

Erzurum İspir Güncel Haberler

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