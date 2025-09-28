Haberler

Erzurum'da Boya Üretim Tesislerinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boya firmasına ait üretim tesislerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kimyasal madde depolarına sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının boya üretiminde kullanılan kimyasal ham maddelerin yer aldığı depolara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
