Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Peçeli Baykuş Doğaya Bırakıldı

Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Peçeli Baykuş Doğaya Bırakıldı
Erzurum'un Çiftlik Mahallesi'nde bitkin halde bulunan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Erzurum'da bitkin halde bulunan peçeli baykuş, bakımı ve beslenmesi sonrası doğaya bırakıldı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki bir alanda yerde bitkin halde peçeli baykuş gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce vatandaşlardan alınan kuş, koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle takibi yapılan peçeli baykuş, bakımı ve beslenmesi sonrası Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Selçuk Karakaş tarafından doğaya salındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
