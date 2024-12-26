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Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Kartal Tedavi Edilip Doğaya Bırakılacak

Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Kartal Tedavi Edilip Doğaya Bırakılacak
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğasına salınacak.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tosunlu Mahallesi'nde devriye görevi esnasında bitkin halde kartal buldu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kartal, burada yapılan bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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