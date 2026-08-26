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Erzurum'da Tüfek Kazası: Akraba Yaralandı

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Erzurum'da bir kişinin pompalı tüfeği kazara ateş alması sonucu akrabası yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, tüfeği ateşleyen şüpheli gözaltına alındı ve yaralı şikayetçi olmadı.

Erzurum'da bir kişi, pompalı tüfekle kazara akrabasını yaraladı.

Kongre Caddesi'nde E.A'nın elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu akrabası E.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tüfeği kazara ateşleyen E.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralının, tüfeği ateşleyen akrabasından şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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