Erzurum'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir otomobilde S.İ. ve F.A.'yı bıçakla yaralayan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Erzurum'da araç içinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir otomobilin içinde S.İ. ve F.A.'yı bıçakla yaralayan K.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
K.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün akşam K.K, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde S.İ. ve F.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp bir süre sonra suç aletiyle polis merkezine teslim olmuştu.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel