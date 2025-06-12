Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı.

Saltuklu Mahallesi'nde Burak K. ve kardeşi Buğra K. ile Eren A. ve Yusuf S. arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı, karşı taraf da bir araç ile olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Burak K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelileri yakaladı.

Zanlılardan olayda hafif yaralandığı öğrenilen Eren A, tedavisinin ardından karakola götürüldü.

Yusuf S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Eren A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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