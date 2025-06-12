Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı.

Saltuklu Mahallesi'nde Burak K. ve kardeşi Buğra K. ile Eren A. ve Yusuf S. arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı, karşı taraf da bir araç ile olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Burak K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelileri yakaladı.

Zanlılardan Eren A'nın da hafif yaralı olduğu öğrenildi ve tedavisinin ardından karakola götürüldü.