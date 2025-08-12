Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, kavgaya müdahale etmek isteyen bekçiyle beraber 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir bekçi ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri yaralıları, kentteki hastanelere kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı E.Y'nin durumunun ağır, bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri mahallede önlem alarak, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı işlemleri başlattı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
