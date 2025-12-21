Evinde bıçaklanan Muzaffer, yaşam savaşını kaybetti

ERZURUM'da evinde kasığından bıçaklanan Muzaffer Çimagil (33) tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Aralık günü saat 18.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Muzaffer Çimagil'i bıçakla yaralanmış halde buldu. Çimagil, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, o saatlerde 4 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler, Mustafa A. (32), Yusuf K. (24), Muhammet S. K. (27) ve Mert T. B.'yi (23) kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin Muzaffer Çimagil ile aralarındaki alışverişten kaynaklı anlaşmazlık olduğu, bu nedenle de kavga ettiklerini söyledikleri belirtildi.

'4 KİŞİ ADAMI VURDU GİTTİ, DEDİLER'

Çimagil'in ambulansa taşınmasına yardım eden mahalleden Emrah Kırmış, "Biz sokağın başından geliyorduk. O arada adamı kurtarın, diye bağırdılar. Çıktık yukarıya adam ölü halde yatıyordu. Sağlık memurlarıyla tutup sedyenin üzerine alıp aşağıya indirdik. Baltayla yaralandığı söylentisi var. Daha fazla bilmiyorum biz indirdikten sonra dediler ki 'tartışma oldu 4 kişi adamı vurdu çıktı gitti' dediler" diye konuştu.

Muzaffer Çimagil, entübe edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Muzaffer Çimagil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltındaki 4 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.