Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu

AA - Köksal Sayın - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu

Erzurum'un İspir Kırık Tüneli şantiyesindeki beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde makinelerin üzerinde ölü bulundu.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir Kırık Tüneli şantiyesindeki beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde makinelerin üzerinde ölü bulundu.

Tünelin şantiyesindeki beton santralinde teknisyen olarak çalışan Yasin Bıldırcın'a ulaşamayan yakınları, yüklenici firma yetkililerine durumu bildirdi. Şantiyeye giden görevliler, Bıldırcın'ı makineler üzerinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Bıldırcın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA / Köksal Sayın - Güncel

Erzurum, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title