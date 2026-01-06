Haberler

Erzurum'da Beton Blok Taşıyan TIR Alt Geçitte Sıkıştı

Erzurum'da Beton Blok Taşıyan TIR Alt Geçitte Sıkıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, beton blok taşıyan bir TIR alt geçitte sıkıştı. Trafik akışı tek şeritten devam ederken, kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayın dikkatsiz sürücü nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

ERZURUM'da beton blok taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı. TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki İpekyolu Köprülü Kavşağında meydana geldi. Beton blok taşıyan bir TIR, alt geçitte sıkıştı. Yükün yüksekliğini göz önünde bulundurmayan sürücünün dikkatsizliği sebebiyle alt geçidin ortasına kadar giden TIR, sıkışarak ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolun sağında sıkışan TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatılırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ekiplerin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan TIR, yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Güzide Duran duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

Duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! 2 ünlü isim tanık olarak dinlenecek