Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Belediye Öğrencilerin Sınav Harçlarını Karşılayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki Yakutiye Belediyesi, ilçede Liselere Giriş Sınavı ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlık yapan 5 bin öğrencinin sınav harç paralarını karşılayacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrenim gören öğrenciler için Yakutiye Belediyesi ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında 2024 yılında mart, nisan ve Mayıs aylarında yapılacak 8. sınıf LGS sınavları ile 12. sınıf YKS sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav ücretlerinin Yakutiye Belediyesi tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu tarafından imzalanan protokolle, ilçedeki okulların tamamında eğitim gören 5 bin öğrencinin 3 oturum halinde gireceği sınavın giriş ücretinin tamamı ve sınavın lojistik desteği belediye tarafından karşılanacak.

Sınavlara girecek tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Uçar, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ve eğitime olan desteğimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sürdüreceğimizi belirtiyor, sınava girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyor. Ailelerine ve onlara eğitim veren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu da öğrencilere desteklerinden dolayı Yakutiye Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye Belediyesi Yakutiye Erzurum LGS Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title