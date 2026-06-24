Gurbetçi cinayeti davasında sanığın kızı bıçak çizimi iddiasını kabul etmedi

Erzurum'da, 10 Temmuz 2022'de Belçika'dan gelen Muhammed Kılıç'ın kendi aracı içinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.Ş, sanık avukatı ile tanıklar katıldı.

Sanık İ.Ş, savunmasında, maktul Muhammed Kılıç ile abisinin arkadaşı olması dolayısıyla birkaç kez arkadaş ortamında bulunmasından dolayı tanıdığını ve fazla samimiyeti olmadığını söyledi.

Maktulün Belçika'da yaşadığını ve ara ara kente geldiğini bildiren İ.Ş, "Yeğenimin Gölbaşı'nda bekar evi vardı. Oraya giderken Muhammed kapıdaydı. Sonra eve geldik, içeride biraz oturduk. Sonra ben dışarı çıktım, ısınmak için ateş yaktım." dedi.

İ.Ş, evin kalabalık olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İki saat kadar vakit geçirmiştim. Ben çıktığımda Muhammed evdeydi, arabası da oradaydı. Evde herhangi bir tartışma kavga hatırlamıyorum. Evime gittim ve üstümü değiştirdim. Olaydan bir gün önce Kurban Bayramı'ydı. Ateş yakmıştım, üstüm kötüydü diye üstümü değiştim. Evden çıkıp, tekrardan Gölbaşı'na gitmişim. Ancak gittiğimi hatırlamıyorum. Neticede ben öleni sadece bekar evinde gördüm. Biz evdeyken Muhammed eve ara ara girip çıkardı. Nedenini bilmiyorum. Ölümüyle ilgim, bilgim ve dahilim yoktur. Olay Gölbaşı'nda oluyor. Ben bir saat sonra kameralarda görünüyorum."

Pazarcı olduğu için üzerinde çakı denilen küçük bıçak taşıdığını, olaydan önce de bozuk olduğu için o bıçağı attığını öne süren İ.Ş, iddia edildiği gibi ekmek bıçağına benzer kesici alet taşımadığını belirtti.

İ.Ş, iddianamede kızının taşıdığı bıçağın resmini çizdiğini ve bu bıçağın olayda kullanılan bıçağa benzediği iddialarıyla ilgili olarak, "Kızım bıçak çizdi, yazdı deniliyor ama öyle bir şey yok. Onu kızım çizmemiş." ifadelerini kullandı.

Sanık İ.Ş'nin kızı G.Ş ise tanık olarak beyanında, "Ben bıçak tarif edip çizmedim. Dosya kapsamında bana gösterilen çizimi kimin yaptığını bilmiyorum. Ben kesinlikle ifademde okumuş olduğunuz bıçak tarifinde bulunmadım. Bu ifademi kimin yazdığını bilmiyorum. Ben babamda bıçak görmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, maktul Muhammed Kılıç'ın eşi ile tanıkların sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine, maktul Kılıç ile sanık İ.Ş. arasında baz istasyonu çakışmasının araştırılmasına ve maktul Kılıç'ın Türkiye'de aktif olarak kullandığı hatların tespiti için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Temmuz 2022'de saat 00.40 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Belçika plakalı araç içerisinde Muhammed Kılıç'ın bıçakla öldürüldüğünün bildirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturmaya başlatıldığı, alınan ifadeler, izlenen kamera görüntüleri ve HTS incelemeleri sonucunda Kılıç'ın 9 Temmuz 2022'de saat 19.57 sıralarında M.Ş'nin ikametine geldiği, saat 20.11 sıralarında ayrıldıktan sonra saat 21.25'te yeniden ikamete geldiği belirtiliyor.

Sanık İ.Ş. ve aile üyelerinin beyanına göre İ.Ş'nin sürekli bıçakla gezdiği, olay günü bıçağın yanında olmadığının eşi tarafından fark edildiği, İ.Ş'nin yanında gezdirdiği bıçakla ilgili tespitler yapılması için çocuğuna bıçağın örnek olarak resim şeklinde çizilmesi istendiği ve bu çizimin dosyaya alındığı bildirilen iddianamede, Adli Tıp Raporunda maktulde olan bıçak yaralarının tırtıklı bir bıçak ile yapılabileceğine dair tespit ve İ.Ş'nin çocuğu tarafından çizilen resmin bu özellikleri taşıması durumu dikkate alındığında suçta kullanılan bıçağın İ.Ş'nin sürekli taşıdığı bıçak olduğu değerlendiriliyor.

İddianamede, İ.Ş'nin bıçağı sürekli yanında taşımasına rağmen olay günü kaybettiğini iddia etmesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, İ.Ş'nin eve gittiği kıyafet ile evden çıktığı kıyafetin farklı olduğu ve İ.Ş'nin maktulün ölüm saati sırasında bulunduğu yer ve yürüyüş güzergahına ilişkin iddialarına istinaden izlenen kamera kayıtlarından ifadesinde belirttiği yerlerden geçmediğinin belirlendiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık İ.Ş'nin "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.