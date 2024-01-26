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Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 25 FZ 812 plakalı otomobil, Erzurum-Horasan kara yolu Karaçuha Mahallesi kavşağında bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.A. ve G.N.A, ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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