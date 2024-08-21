Erzurum'da balık tutmak için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaşayan Muhammet Ünlü (9), balık tutmak için dereye girdi ve akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıçlar bölgeye sevk edildi. Ünlü'nün cansız bedeni otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde balık tutmak için dereye giren çocuk hayatını kaybetti.
Yılanlı Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ünlü (9), balık tutmak için arkadaşıyla birlikte dereye girdi.
Akıntıya kapılan Ünlü, bir anda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve Erzurum AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan Ünlü'nün cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.