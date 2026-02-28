Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu çoban öldü
Erzurum'un Palandöken ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 18 yaşındaki çoban Abdullah Karakaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 17 yaşındaki Y.İ.M. gözaltına alındı.
Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çoban yaşamını yitirdi.
Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde Y.İ.M'nin (17) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Merminin isabet ettiği çoban Abdullah Karakaş (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karakaş'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Y.İ.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Talha Koca