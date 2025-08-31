Erzurum'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narman ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının büyümesi önlendi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Narman ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samikale Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve bazı bahçelere ulaşan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Canip Kaplan - Güncel
Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde

Sıradan görünen bu madeni paranın değeri binlerce Euro'yu buluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Fener'in yeni hocası Hamdi Akın'ın yalısında ortaya çıktı! İşte o kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.