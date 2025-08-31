Erzurum'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Narman ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samikale Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve bazı bahçelere ulaşan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.