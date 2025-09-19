Haberler

Erzurum'da anaokulu öğrencileri gazilerle buluştu

Erzurum'da anaokulu öğrencileri gazilerle buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da anaokulu öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya geldi.

Erzurum'da anaokulu öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Anaokulu'ndaki öğrencilere ziyarette bulundu.

Öğrenciler, okulda gazilerle sohbet edip merak ettiklerini sordu.

Daha sonra öğrenciler hazırladıkları el emeği ürünleri, gazilere hediye etti.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenci ve öğretmenler, gazilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.