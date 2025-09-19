Erzurum'da anaokulu öğrencileri gazilerle buluştu

Erzurum'da anaokulu öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Anaokulu'ndaki öğrencilere ziyarette bulundu.

Öğrenciler, okulda gazilerle sohbet edip merak ettiklerini sordu.

Daha sonra öğrenciler hazırladıkları el emeği ürünleri, gazilere hediye etti.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenci ve öğretmenler, gazilere teşekkür etti.