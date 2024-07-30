Erzurum'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araç ile Fatih K. (39) idaresindeki ambulans ilçenin Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü ile Asiye K. (41), diğer araçtaki Nacihan İ. (70) ve Feyzullah İ'nin (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Netice A. ise sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.