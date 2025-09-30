Erzurum'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde kalp krizi geçiren 41 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Kasım K'nin kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kasım K, hastaneye zamanında yetiştirilerek tedavi altına alındı.