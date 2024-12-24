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Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Erzurum'da Anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Erzurum'da Anıldı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda şehit olan askerler törenle anıldı. Valilik öncülüğünde düzenlenen 'Kafkas Cephesi Şehitlerini Anma Programı', şehitlikte dua edilmesiyle başladı. Vali Mustafa Çiftçi, şehitlere rahmet dileyerek, tarih bilincinin önemine vurgu yaptı. Program, öğrencilerin müzik dinletisiyle sona erdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler törenle anıldı.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Valilik öncülüğünde düzenlenen "Kafkas Cephesi Şehitlerini Anma Programı", Bardız Yayla Şehitliği'ndeki anıtta dua edilip, karanfil bırakılmasıyla başladı.

"Bardız" olarak bilinen ve Erzurum'dan hareket eden birliklerin Sarıkamış'a harekatı öncesi en önemli buluşma noktası olan Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, katılımcılara harita üzerinde şehitlerin yol aldığı güzergahı anlattı.

85. Alay Sancağı'nın buradaki köy camisinin minaresine asılmasının ardından ezan okudu, şehitler için 3 el saygı atışı yapıldı.

"Emekleri hiçbir zaman zayi olmamıştır"

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Sarıkamış şehitlerinin Allahuekber Dağları'nı iman ve vatan sevgisiyle aştığını ifade eden Çiftçi, "22 Aralık 1914'te Erzurum üzerinden başlayan Sarıkamış Harekatı, 1. Dünya Savaşı'nın en manidar, hüzünlü ve acı verici hadiselerinden biri olmuş ve 5 Ocak 1915'te sona ermiştir." dedi.

Çiftçi, şehitlerin o dönem zor şartlarda büyük kahramanlık gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün tamamına yakını Şenkaya sınırlarında kalan dağ yolları üzerinden gerçekleştirilen harekatta, açlık, soğuk ve yorgunluk askerlerimize geçit vermemiştir. Buna rağmen Allahuekber Dağları'nı aşmak isteyen 3'üncü Ordu'nun 9-10 ve 11. kolorduları, günümüzde en modern teçhizatla donatılmış orduların bile göze alamayacağı bir mücadele vermiştir. Maalesef ki, Rus askerine Sarıkamış'ta indirilmek istenen Osmanlı tokadı, hala yüreğimizi buz tutturan bir hüzne dönüşmüştür. Tarihin birçok döneminde, bizlerin huzur ve refah içinde yaşaması için bu bedeli ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki, hiçbir zaman emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır."

Gençlerin milli şuurla yetişip tarihini bilmesinin ve ecdadına saygı göstermesinin, ülkenin istikbali açısından son derece önemli olduğunu anlatan Çiftçi, müreffeh yarınların birlikte inşa edilmesi için herkesin çok çalışmasını istedi.

"Bu mübarek toprakları korumak üzere fedakarlık yapmamız lazım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de olayın üzerinden asır geçtiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüyüp yücelerek yoluna devam ettiğini ifade etti.

Sekmen, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "110 yıl önce olduğu gibi bugünde bu mübarek topraklarda birilerinin gözü var. Birilerinin bu milleti bölmek ve parçalamak, tarihten silmek üzere sinsi sinsi çalıştıklarını görüp biliyoruz. Bunun için bize Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak üzere yoğun gayret göstermemiz lazım. Bu mübarek toprakları korumak üzere şehadete hazırlanmamız ve canımızdan fedakarlık yapmamız lazım." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Vali Çiftçi, 32. Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış hattına yürüyecek olan izcilere Türk bayrağı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam eden program, öğrencilerden oluşan koronun müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, bazı kurum amirleri, izciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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