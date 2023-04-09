Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Erzurum'un Horasan ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Pirali Akkeran Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Murat ve Davut Y. yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olaya ilişkin E.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheli Emrah Y. ise güvenlik güçlerince aranıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, söz konusu mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanenin önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title