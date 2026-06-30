Arazide ağlayan çocuk ihbarı ekipleri harekete geçirdi

ERZURUM'da gece saatlerinde yapılan ağlayan çocuk ihbarı polis ve AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Otluk alanda yaklaşık 1 saat süren aramalarda çocuğa rastlanmadı.

112 Acil Çağrı Merkezine, dün saat 23.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kurt Deresi mevkiinde ağlayan çocuk sesi duyulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler otluk alanda fener ve projektörlerle arama yaptı. Duvar dipleri ve çalılık alanlara kadar her taraf didik didik arandı. Ambulans ve sağlık görevlilerinin hazır bekletildiği bölgede 20'den fazla görevlinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında çocuğa rastlanmadı. Bir süre bölgede araştırma yapan ekipler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı