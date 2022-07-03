Erzurum'da 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Erzurum-Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, dün Abdulbari Ö. idaresindeki 61 EF 710 plakalı otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki 25 ABK 244 plakalı otomobille çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, KGYS kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen 61 AEL 336 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T'nin, sağ şeritten sol şeride geçmeye çalıştığı, sol şeritte ilerleyen Abdulbari Ö. idaresindeki otomobilin de Mustafa Kadir T'nin aracına çarpmamak için yaptığı manevrayla yoldaki refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kazanın ardından çevredekilerin kazazedelere yardım etmeye çalışması ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi de görüntülerde yer alıyor.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Mustafa Kadir Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title